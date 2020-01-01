Exynos 8895 против Snapdragon 712
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Qualcomm Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29 против 13.91 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 64%)
- Показывает на 13% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 176K
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
380
Snapdragon 712 +8%
409
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +4%
1595
1533
AnTuTu Benchmark 8
176117
Snapdragon 712 +28%
225395
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Adreno 616
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|900 МГц
|550 МГц
|Ядер
|20
|-
|Количество ALU
|-
|128
|FLOPS
|349 Гфлопс
|310 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Qualcomm Hexagon 685 DSP
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|-
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Февраль 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM712
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт Qualcomm Snapdragon 712
Опрос
7 (35%)
13 (65%)
Всего проголосовало: 20
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