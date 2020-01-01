Exynos 8895 против Snapdragon 732G
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Qualcomm Snapdragon 732G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
- Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 176K
- Показывает на 39% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
380
Snapdragon 732G +49%
568
Geekbench 5 (многоядерный)
1595
Snapdragon 732G +14%
1813
AnTuTu Benchmark 8
176117
Snapdragon 732G +60%
281935
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Adreno 618
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|900 МГц
|950 МГц
|Ядер
|20
|-
|Количество ALU
|-
|128
|FLOPS
|349 Гфлопс
|486 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 688
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Август 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM7150-AC
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт Qualcomm Snapdragon 732G
Опрос
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