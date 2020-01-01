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Exynos 8895 против Snapdragon 821

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Snapdragon 821
Snapdragon 821

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8895 (Mali-G71 MP20) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Показывает на 49% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +110%
1595
Snapdragon 821
758
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895
176117
Snapdragon 821
175868

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Snapdragon 821

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 2314 МГц 2342 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ 3 МБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Adreno 530
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 900 МГц 653 МГц
Ядер 20 -
Количество ALU - 256
FLOPS 349 Гфлопс 519 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 28МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit 192 кГц/24 бит

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Июль 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MSM8996 Pro
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт Qualcomm Snapdragon 821

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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