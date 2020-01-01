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Exynos 8895 против Snapdragon 855

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Snapdragon 855
Snapdragon 855

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 176K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 23% выше частота процессора (2840 против 2314 МГц
  • На 18% выше пропускная способность памяти (34.1 против 29 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895
1595
Snapdragon 855 +67%
2668
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895
176117
Snapdragon 855 +146%
433723

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Snapdragon 855

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.1-A
Кэш L1 64 КБ 384 КБ
Кэш L2 2 МБ 768 КБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 6.7 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Adreno 640
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 900 МГц 585 МГц
Ядер 20 -
Количество ALU - 384
FLOPS 349 Гфлопс 899 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 690
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X24 LTE, X50 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 20
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Декабрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - SM8150
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт Qualcomm Snapdragon 855

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