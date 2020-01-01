Exynos 8895 против Snapdragon 865
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Выше частота графического ускорителя (на 53%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
- Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 3.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 598K vs 176K
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- На 52% выше пропускная способность памяти (44 против 29 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- На 23% выше частота процессора (2840 против 2314 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
380
Snapdragon 865 +149%
948
Geekbench 5 (многоядерный)
1595
Snapdragon 865 +117%
3466
AnTuTu Benchmark 8
176117
Snapdragon 865 +240%
598555
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2840 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|64 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Adreno 650
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|900 МГц
|587 МГц
|Ядер
|20
|-
|Количество ALU
|-
|512
|FLOPS
|349 Гфлопс
|1228 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 698
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 200МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X55
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 2000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Декабрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|SM8250
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт Qualcomm Snapdragon 865
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