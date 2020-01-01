Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 8895 vs Snapdragon 888 – что лучше?

Exynos 8895 против Snapdragon 888

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Snapdragon 888
Snapdragon 888

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Выше частота графического ускорителя (на 29%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • Набирает существенно больше (в 3.9 раза) баллов в AnTuTu 8 – 703K vs 178K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 72% выше пропускная способность памяти (50 против 29 Гбит/с)
  • На 23% выше частота процессора (2840 против 2314 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895
386
Snapdragon 888 +194%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895
1579
Snapdragon 888 +135%
3704
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895
178493
Snapdragon 888 +294%
703647

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Snapdragon 888

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Кэш L1 64 КБ 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Adreno 660
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 900 МГц 700 МГц
Вычислительных блоков 20 -
Шейдерных блоков 320 -
FLOPS 349 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 50 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 780
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X60
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Декабрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт Qualcomm Snapdragon 888

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 730G и Samsung Exynos 8895
2. Qualcomm Snapdragon 865 и Samsung Exynos 8895
3. Qualcomm Snapdragon 720G и Samsung Exynos 8895
4. Qualcomm Snapdragon 845 и Samsung Exynos 8895
5. Qualcomm Snapdragon 835 и Samsung Exynos 8895
6. Qualcomm Snapdragon 855 и Snapdragon 888
7. Qualcomm Snapdragon 855 Plus и Snapdragon 888
8. HiSilicon Kirin 9000 и Qualcomm Snapdragon 888
9. Samsung Exynos 1080 и Qualcomm Snapdragon 888

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 888 с Exynos 8895, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях