Exynos 8895 против Snapdragon 888
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
33
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
36
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Выше частота графического ускорителя (на 29%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
- Набирает существенно больше (в 3.9 раза) баллов в AnTuTu 8 – 703K vs 178K
- Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 72% выше пропускная способность памяти (50 против 29 Гбит/с)
- На 23% выше частота процессора (2840 против 2314 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
386
Snapdragon 888 +194%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
1579
Snapdragon 888 +135%
3704
AnTuTu Benchmark 8
178493
Snapdragon 888 +294%
703647
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Snapdragon 888
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2840 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|64 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Adreno 660
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|900 МГц
|700 МГц
|Вычислительных блоков
|20
|-
|Шейдерных блоков
|320
|-
|FLOPS
|349 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 50 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 780
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 200МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X60
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Декабрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт Qualcomm Snapdragon 888
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