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Exynos 8895 против Exynos 1080

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Exynos 1080
Exynos 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (в 3.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 178K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • На 21% выше частота процессора (2800 против 2314 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895
386
Exynos 1080 +123%
860
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895
1579
Exynos 1080 +88%
2970
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895
178493
Exynos 1080 +259%
641417

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Exynos 1080

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A -
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali-G78 MP10
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 900 МГц -
Вычислительных блоков 20 -
Шейдерных блоков 320 -
FLOPS 349 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Processor
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Ноябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт Samsung Exynos 1080

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Комментарии

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