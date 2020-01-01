Exynos 8895 против Exynos 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
33
81
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
75
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
82
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Набирает существенно больше (в 3.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 178K
- Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- На 21% выше частота процессора (2800 против 2314 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
386
Exynos 1080 +123%
860
Geekbench 5 (многоядерный)
1579
Exynos 1080 +88%
2970
AnTuTu Benchmark 8
178493
Exynos 1080 +259%
641417
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Exynos 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|-
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Mali-G78 MP10
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|900 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|20
|-
|Шейдерных блоков
|320
|-
|FLOPS
|349 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Neural Processor
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Ноябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт Samsung Exynos 1080
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