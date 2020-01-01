Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 8895 vs Exynos 2100 – что лучше?

Exynos 8895 против Exynos 2100

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Exynos 2100
Exynos 2100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Exynos 2100 (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Набирает существенно больше (в 3.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 178K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • На 25% выше частота процессора (2900 против 2314 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895
386
Exynos 2100 +187%
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895
1579
Exynos 2100 +139%
3776
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895
178493
Exynos 2100 +274%
667464

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Exynos 2100

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2900 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali-G78 MP22
Архитектура Bifrost Vallhall 2
Частота GPU 900 МГц -
Вычислительных блоков 20 22
Шейдерных блоков 320 352
FLOPS 349 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 29 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Ys
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9, VC-1
Аудио 192 kHz/24 bit -

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Декабрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Exynos 8895 и Snapdragon 730
2. Exynos 8895 и Exynos 9611
3. Exynos 8895 и Snapdragon 765G
4. Exynos 8895 и Snapdragon 855
5. Exynos 8895 и Snapdragon 665
6. Exynos 2100 и Snapdragon 865
7. Exynos 2100 и Snapdragon 888
8. Exynos 2100 и A14 Bionic

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Exynos 2100 с Exynos 8895, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях