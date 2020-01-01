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Exynos 8895 против Exynos 7420

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Exynos 7420
Exynos 7420

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Exynos 7420 (Mali-T760 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 55%) баллов в AnTuTu 8 – 176K vs 113K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)
  • Показывает на 16% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 17% выше пропускная способность памяти (29 против 24.8 Гбит/с)
  • На 10% выше частота процессора (2314 против 2100 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +45%
380
Exynos 7420
262
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +79%
1595
Exynos 7420
893
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +55%
176117
Exynos 7420
113713

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Exynos 7420

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ 512 КБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali-T760 MP8
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 900 МГц 772 МГц
Ядер 20 8
FLOPS 349 Гфлопс 302 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 24.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2560 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Shannon 333
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Апрель 2015 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт Samsung Exynos 7420

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