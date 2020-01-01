Exynos 8895 против Exynos 7884B
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Exynos 7884B (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
21
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
58
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
36
29
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Показывает в 5.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 110K
- На 48% выше частота процессора (2314 против 1560 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 17%)
Преимущества Samsung Exynos 7884B
- Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +56%
386
247
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +74%
1579
905
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +61%
178493
110537
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Exynos 7884B
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|1560 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|900 МГц
|770 МГц
|Вычислительных блоков
|20
|2
|Шейдерных блоков
|320
|32
|FLOPS
|349 Гфлопс
|64 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2220 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|-
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