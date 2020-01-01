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Exynos 8895 против Exynos 7884B

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Exynos 7884B
Exynos 7884B

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Exynos 7884B (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Показывает в 5.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 110K
  • На 48% выше частота процессора (2314 против 1560 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +56%
386
Exynos 7884B
247
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +74%
1579
Exynos 7884B
905
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +61%
178493
Exynos 7884B
110537

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Exynos 7884B

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 1560 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali-G71 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 900 МГц 770 МГц
Вычислительных блоков 20 2
Шейдерных блоков 320 32
FLOPS 349 Гфлопс 64 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2220 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 -

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