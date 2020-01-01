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Exynos 8895 против Exynos 7904

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Exynos 7904
Exynos 7904

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Exynos 7904 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Показывает в 5.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 62%) баллов в AnTuTu 8 – 176K vs 108K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 29% выше частота процессора (2314 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)
Преимущества Samsung Exynos 7904
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +38%
380
Exynos 7904
275
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +56%
1595
Exynos 7904
1022
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +62%
176117
Exynos 7904
108609

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Exynos 7904

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali-G71 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 900 МГц 770 МГц
Ядер 20 2
FLOPS 349 Гфлопс 65 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Февраль 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт Samsung Exynos 7904

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