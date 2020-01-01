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Exynos 8895 против Exynos 8890

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Exynos 8890
Exynos 8890

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Exynos 8890 (Mali-T880 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Показывает на 40% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 8% выше пропускная способность памяти (29 против 26.82 Гбит/с)
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +3%
386
Exynos 8890
375
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +21%
1579
Exynos 8890
1310
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895
178493
Exynos 8890
178605

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Exynos 8890

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 384 КБ
Кэш L2 2 МБ 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali-T880 MP12
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 900 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 20 12
Шейдерных блоков 320 192
FLOPS 349 Гфлопс 249 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 26.82 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2400
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Ноябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт Samsung Exynos 8890

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