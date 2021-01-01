Exynos 9609 против Kirin 659
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
21
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
64
43
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
23
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9609
- Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
- На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|69198
|42694
|GPU
|34563
|10714
|Memory
|47856
|35791
|UX
|33126
|20904
|Total score
|185206
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 9609 +69%
327
194
Multi-Core Score
Exynos 9609 +43%
1238
868
|Image compression
|77.65 Mpixels/s
|68.9 Mpixels/s
|Face detection
|11.55 images/s
|9.19 images/s
|Speech recognition
|25.65 words/s
|14.4 words/s
|Machine learning
|18.2 images/s
|10 images/s
|Camera shooting
|9.99 images/s
|4.67 images/s
|HTML 5
|1.69 Mnodes/s
|1.33 Mnodes/s
|SQLite
|441.15 Krows/s
|335.3 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Kirin 659
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|4 млрд.
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|900 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|48
|32
|FLOPS
|259 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|-
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2019 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9609
|-
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