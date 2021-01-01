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Exynos 9609 против Kirin 659

Exynos 9609
VS
Kirin 659
Exynos 9609
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9609
  • Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9609
vs
Kirin 659

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9609
185206
Kirin 659
н/д
CPU 69198 42694
GPU 34563 10714
Memory 47856 35791
UX 33126 20904
Total score 185206 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9609 +69%
327
Kirin 659
194
Multi-Core Score
Exynos 9609 +43%
1238
Kirin 659
868
Image compression 77.65 Mpixels/s 68.9 Mpixels/s
Face detection 11.55 images/s 9.19 images/s
Speech recognition 25.65 words/s 14.4 words/s
Machine learning 18.2 images/s 10 images/s
Camera shooting 9.99 images/s 4.67 images/s
HTML 5 1.69 Mnodes/s 1.33 Mnodes/s
SQLite 441.15 Krows/s 335.3 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 4 млрд.
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-T830 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 32
FLOPS 259 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2019 года Январь 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9609 -

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Комментарии

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