Exynos 9609 против Kirin 950
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
30
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
22
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
64
39
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
31
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9609
- Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 188K vs 173K
Преимущества HiSilicon Kirin 950
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
332
Kirin 950 +4%
345
Geekbench 5 (многоядерный)
1270
Kirin 950 +2%
1294
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9609 +9%
188482
173287
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Kirin 950
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|900 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|4
|Шейдерных блоков
|48
|64
|FLOPS
|259 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2019 года
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9609
|-
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