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Exynos 9609 против Kirin 950

Exynos 9609
Exynos 9609
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9609
  • Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 188K vs 173K
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9609
332
Kirin 950 +4%
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9609
1270
Kirin 950 +2%
1294
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9609 +9%
188482
Kirin 950
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 3 4
Шейдерных блоков 48 64
FLOPS 259 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 25.6 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2019 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9609 -

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