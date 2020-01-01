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Exynos 9609 против Kirin 955

Exynos 9609
Exynos 9609
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9609
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 8 – 188K vs 119K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9609
332
Kirin 955 +3%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9609 +15%
1270
Kirin 955
1100
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9609 +58%
188482
Kirin 955
119162

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 3 4
Шейдерных блоков 48 64
FLOPS 259 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 25.6 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2019 года Апрель 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9609 -

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Комментарии

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