Exynos 9609 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
37
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
64
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
37
42
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9609
- Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- Показывает на 34% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 189K
- На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
335
Kirin 970 +17%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
1260
Kirin 970 +10%
1392
AnTuTu Benchmark 8
189103
Kirin 970 +24%
235052
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|746 МГц
|Ядер
|3
|12
|FLOPS
|259 Гфлопс
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|-
|1833 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9609
|Сайт HiSilicon Kirin 970
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3
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