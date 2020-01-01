Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9609 vs Kirin 970 – что лучше?

Exynos 9609 против Kirin 970

Exynos 9609
Exynos 9609
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9609
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Показывает на 34% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 189K
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9609
335
Kirin 970 +17%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9609
1260
Kirin 970 +10%
1392
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9609
189103
Kirin 970 +24%
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali G72 MP12
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 746 МГц
Ядер 3 12
FLOPS 259 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти - 1833 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9609 Сайт HiSilicon Kirin 970

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 970 с Exynos 9609, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях