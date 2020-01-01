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Exynos 9609 против Dimensity 700

Exynos 9609
Exynos 9609
VS
Dimensity 700
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 188K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9609
vs
Dimensity 700

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9609
188042
Dimensity 700 +52%
286122
CPU 69198 -
GPU 34563 -
Memory 47856 -
UX 33126 -
Total score 188042 286122

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9609
334
Dimensity 700 +61%
538
Multi-Core Score
Exynos 9609
1265
Dimensity 700 +37%
1727
Image compression 77.65 Mpixels/s -
Face detection 11.55 images/s -
Speech recognition 25.65 words/s -
Machine learning 18.2 images/s -
Camera shooting 9.99 images/s -
HTML 5 1.69 Mnodes/s -
SQLite 441.15 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 900 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 -
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2019 года Ноябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9609 Сайт MediaTek Dimensity 700

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Комментарии

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