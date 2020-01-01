Exynos 9609 против Helio G80
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
32
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
22
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
64
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
37
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9609
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio G80
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
- Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 201K vs 189K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
335
Helio G80 +6%
355
Geekbench 5 (многоядерный)
1260
Helio G80 +4%
1308
AnTuTu Benchmark 8
189103
Helio G80 +7%
201858
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G52 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|950 МГц
|Ядер
|3
|2
|FLOPS
|259 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2019 года
|Февраль 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9609
|Сайт MediaTek Helio G80
Опрос
9 (60%)
6 (40%)
Всего проголосовало: 15
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