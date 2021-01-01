Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9609 vs Helio G88 – что лучше?

Exynos 9609 против Helio G88

Exynos 9609
VS
Helio G88
Exynos 9609
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9609
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 184K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9609
vs
Helio G88

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9609
184225
Helio G88 +5%
192977
CPU 69198 74619
GPU 34563 33985
Memory 47856 42103
UX 33126 43577
Total score 184225 192977
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9609
325
Helio G88 +3%
335
Multi-Core Score
Exynos 9609
1253
Helio G88 +3%
1290
Image compression 77.65 Mpixels/s -
Face detection 11.55 images/s -
Speech recognition 25.65 words/s -
Machine learning 18.2 images/s -
Camera shooting 9.99 images/s -
HTML 5 1.69 Mnodes/s -
SQLite 441.15 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G52 MC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 32
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти - 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2019 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9609 Сайт MediaTek Helio G88

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 9609 vs Qualcomm Snapdragon 730
2. Samsung Exynos 9609 vs Qualcomm Snapdragon 730G
3. Samsung Exynos 9609 vs Qualcomm Snapdragon 845
4. Samsung Exynos 9609 vs Qualcomm Snapdragon 665
5. Samsung Exynos 9609 vs Qualcomm Snapdragon 660
6. MediaTek Helio G88 vs Qualcomm Snapdragon 720G
7. MediaTek Helio G88 vs Helio G90T
8. MediaTek Helio G88 vs Qualcomm Snapdragon 662
9. MediaTek Helio G88 vs Qualcomm Snapdragon 732G
10. MediaTek Helio G88 vs Helio G95

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G88 с Exynos 9609, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры