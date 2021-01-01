Exynos 9609 против Helio G96
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
42
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
62
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
43
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9609
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Helio G96
- Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 9 – 343K vs 215K
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|71966
|98570
|GPU
|38434
|76840
|Memory
|52307
|70017
|UX
|50352
|94023
|Total score
|215634
|343803
GeekBench 5
Single-Core Score
334
Helio G96 +64%
548
Multi-Core Score
1267
Helio G96 +51%
1914
|Image compression
|77.65 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.55 images/s
|-
|Speech recognition
|25.65 words/s
|-
|Machine learning
|18.2 images/s
|-
|Camera shooting
|9.99 images/s
|-
|HTML 5
|1.69 Mnodes/s
|-
|SQLite
|441.15 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Helio G96
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali G57 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|900 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|48
|32
|FLOPS
|259 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 11.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2019 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9609
|MT6781
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9609
|Сайт MediaTek Helio G96
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