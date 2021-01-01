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Exynos 9609 против Helio P35

Exynos 9609
VS
Helio P35
Exynos 9609
Helio P35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9609
  • Показывает в 5.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 90%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 97K
  • Выше частота графического ускорителя (на 32%)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio P35
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9609
vs
Helio P35

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9609 +90%
185206
Helio P35
97569
CPU 69198 44240
GPU 34563 11001
Memory 47856 27983
UX 33126 15002
Total score 185206 97569
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9609 +95%
327
Helio P35
168
Multi-Core Score
Exynos 9609 +28%
1238
Helio P35
965
Image compression 77.65 Mpixels/s 66.55 Mpixels/s
Face detection 11.55 images/s 9.05 images/s
Speech recognition 25.65 words/s 16.55 words/s
Machine learning 18.2 images/s 13.15 images/s
Camera shooting 9.99 images/s 5.63 images/s
HTML 5 1.69 Mnodes/s 1.3 Mnodes/s
SQLite 441.15 Krows/s 319.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 900 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 64
FLOPS 259 Гфлопс 44.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти - 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2019 года Декабрь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MT6765
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9609 Сайт MediaTek Helio P35

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Комментарии

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