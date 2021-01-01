Exynos 9609 против Helio P35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
19
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
64
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
25
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9609
- Показывает в 5.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 90%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 97K
- Выше частота графического ускорителя (на 32%)
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio P35
- На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|69198
|44240
|GPU
|34563
|11001
|Memory
|47856
|27983
|UX
|33126
|15002
|Total score
|185206
|97569
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 9609 +95%
327
168
Multi-Core Score
Exynos 9609 +28%
1238
965
|Image compression
|77.65 Mpixels/s
|66.55 Mpixels/s
|Face detection
|11.55 images/s
|9.05 images/s
|Speech recognition
|25.65 words/s
|16.55 words/s
|Machine learning
|18.2 images/s
|13.15 images/s
|Camera shooting
|9.99 images/s
|5.63 images/s
|HTML 5
|1.69 Mnodes/s
|1.3 Mnodes/s
|SQLite
|441.15 Krows/s
|319.2 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Helio P35
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|900 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|48
|64
|FLOPS
|259 Гфлопс
|44.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2019 года
|Декабрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6765
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9609
|Сайт MediaTek Helio P35
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