Exynos 9609 против Snapdragon 450
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
64
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9609
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 87K
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|69198
|38553
|GPU
|34563
|9140
|Memory
|47856
|25705
|UX
|33126
|12027
|Total score
|185206
|87460
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 9609 +121%
327
148
Multi-Core Score
Exynos 9609 +30%
1238
951
|Image compression
|77.65 Mpixels/s
|66.4 Mpixels/s
|Face detection
|11.55 images/s
|8.97 images/s
|Speech recognition
|25.65 words/s
|18.6 words/s
|Machine learning
|18.2 images/s
|11.7 images/s
|Camera shooting
|9.99 images/s
|5.27 images/s
|HTML 5
|1.69 Mnodes/s
|1.26 Mnodes/s
|SQLite
|441.15 Krows/s
|317.5 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Snapdragon 450
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|9 Вт
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Adreno 506
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|900 МГц
|600-650 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|1
|Шейдерных блоков
|48
|96
|FLOPS
|259 Гфлопс
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|-
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 546
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2019 года
|Июнь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SDM450
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9609
|Сайт Qualcomm Snapdragon 450
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3