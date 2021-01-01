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Exynos 9609 против Snapdragon 450

Exynos 9609
VS
Snapdragon 450
Exynos 9609
Snapdragon 450

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9609
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 87K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9609
vs
Snapdragon 450

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9609 +112%
185206
Snapdragon 450
87460
CPU 69198 38553
GPU 34563 9140
Memory 47856 25705
UX 33126 12027
Total score 185206 87460
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9609 +121%
327
Snapdragon 450
148
Multi-Core Score
Exynos 9609 +30%
1238
Snapdragon 450
951
Image compression 77.65 Mpixels/s 66.4 Mpixels/s
Face detection 11.55 images/s 8.97 images/s
Speech recognition 25.65 words/s 18.6 words/s
Machine learning 18.2 images/s 11.7 images/s
Camera shooting 9.99 images/s 5.27 images/s
HTML 5 1.69 Mnodes/s 1.26 Mnodes/s
SQLite 441.15 Krows/s 317.5 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Snapdragon 450

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.
TDP 9 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 506
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 900 МГц 600-650 МГц
Вычислительных блоков 3 1
Шейдерных блоков 48 96
FLOPS 259 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 7.46 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X9
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2019 года Июнь 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - SDM450
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9609 Сайт Qualcomm Snapdragon 450

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Комментарии

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