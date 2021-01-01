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Exynos 9609 против Snapdragon 480

Exynos 9609
Exynos 9609
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9609
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 188K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9609
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9609
188214
Snapdragon 480 +30%
244695
CPU 69198 -
GPU 34563 -
Memory 47856 -
UX 33126 -
Total score 188214 244695

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 77.65 Mpixels/s -
Face detection 11.55 images/s -
Speech recognition 25.65 words/s -
Machine learning 18.2 images/s -
Camera shooting 9.99 images/s -
HTML 5 1.69 Mnodes/s -
SQLite 441.15 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 619
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 900 МГц -
Вычислительных блоков 3 -
Шейдерных блоков 48 -
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X51
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2019 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - SM4350
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9609 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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