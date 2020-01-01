Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9609 vs Snapdragon 710 – что лучше?

Exynos 9609 против Snapdragon 710

Exynos 9609
Exynos 9609
VS
Snapdragon 710
Snapdragon 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 710 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9609
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Показывает на 48% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 8 – 221K vs 189K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9609
1260
Snapdragon 710 +15%
1452
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9609
189103
Snapdragon 710 +17%
221157

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Snapdragon 710

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 5.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 616
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 750 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 128
FLOPS 259 Гфлопс 384 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 2x 20МП, 1x 32МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD

Связь и сети

Модем - X15 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2019 года Май 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SDM710
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9609 Сайт Qualcomm Snapdragon 710

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
5 (38.5%)
8 (61.5%)
Всего проголосовало: 13

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 710 с Exynos 9609, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях