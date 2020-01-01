Exynos 9609 против Snapdragon 820
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9609 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
64
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
37
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9609
- Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 44%)
- Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 188K vs 130K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Показывает на 92% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9609 +3%
332
322
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9609 +55%
1270
817
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9609 +44%
188482
130512
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Snapdragon 820
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2200 МГц
|2150 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|9 Вт
|11 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Adreno 530
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|900 МГц
|624 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|48
|256
|FLOPS
|259 Гфлопс
|498 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 28МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2019 года
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8996
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9609
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1