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Exynos 9609 против Exynos 1280

Exynos 9609
VS
Exynos 1280
Exynos 9609
Exynos 1280

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 1280 (Mali-G68). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 434K vs 214K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9609
vs
Exynos 1280

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9609
214387
Exynos 1280 +103%
434723
CPU 71966 122472
GPU 38434 121866
Memory 52307 75491
UX 50352 113308
Total score 214387 434723
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9609
331
Exynos 1280 +125%
744
Multi-Core Score
Exynos 9609
1255
Exynos 1280 +50%
1879
Image compression 77.65 Mpixels/s -
Face detection 11.55 images/s -
Speech recognition 25.65 words/s -
Machine learning 18.2 images/s -
Camera shooting 9.99 images/s -
HTML 5 1.69 Mnodes/s -
SQLite 441.15 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Score - 2287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Exynos 1280

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G68
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 3 4
Шейдерных блоков 48 48
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 11.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 108МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2019 года Март 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E9609 S5E8825
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9609 Сайт Samsung Exynos 1280

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