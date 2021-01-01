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Exynos 9609 против Exynos 7872

Exynos 9609
VS
Exynos 7872
Exynos 9609
Exynos 7872

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9609 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Exynos 7872 (Mali-G71 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9609
  • Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 9 – 215K vs 146K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9609
vs
Exynos 7872

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9609 +47%
215583
Exynos 7872
146854
CPU 71966 53263
GPU 38434 18554
Memory 52307 26917
UX 50352 45241
Total score 215583 146854
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9609 +12%
333
Exynos 7872
297
Multi-Core Score
Exynos 9609 +59%
1260
Exynos 7872
790
Image compression 77.65 Mpixels/s 48.8 Mpixels/s
Face detection 11.55 images/s 6.86 images/s
Speech recognition 25.65 words/s 16.1 words/s
Machine learning 18.2 images/s 10.5 images/s
Camera shooting 9.99 images/s 5.89 images/s
HTML 5 1.69 Mnodes/s 0.88 Mnodes/s
SQLite 441.15 Krows/s 233.4 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Exynos 7872

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G71 MP1
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 900 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков 3 1
Шейдерных блоков 48 16
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти - 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 22МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2019 года Январь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9609 Сайт Samsung Exynos 7872

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Комментарии

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