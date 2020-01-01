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Exynos 9609 против Exynos 7880

Exynos 9609
Exynos 9609
VS
Exynos 7880
Exynos 7880

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 7880 (Mali-T830 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9609
  • Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 188K vs 106K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 16% выше частота процессора (2200 против 1900 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9609 +127%
332
Exynos 7880
146
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9609 +39%
1270
Exynos 7880
915
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9609 +78%
188482
Exynos 7880
106117

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Exynos 7880

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 1900 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.
TDP 9 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-T830 MP3
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 900 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 3 3
Шейдерных блоков 48 16
FLOPS 259 Гфлопс 71 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти - 1033 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 16.5 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2019 года Январь 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9609 Сайт Samsung Exynos 7880

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Комментарии

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