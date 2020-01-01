Exynos 9609 против Exynos 7904
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 7904 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
22
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
64
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
37
30
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9609
- Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 8 – 189K vs 108K
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Преимущества Samsung Exynos 7904
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9609 +22%
335
275
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9609 +23%
1260
1022
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9609 +74%
189103
108609
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|770 МГц
|Ядер
|3
|2
|FLOPS
|259 Гфлопс
|65 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2019 года
|Февраль 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9609
|Сайт Samsung Exynos 7904
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