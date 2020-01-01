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Exynos 9609 против Exynos 880

Exynos 9609
Exynos 9609
VS
Exynos 880
Exynos 880

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9609 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 880 (Mali G76 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9609
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 8 – 290K vs 189K
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9609
335
Exynos 880 +99%
666
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9609
1260
Exynos 880 +45%
1825
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9609
189103
Exynos 880 +54%
290576

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9609 и Exynos 880

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali G76 MP5
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 3 5
Количество ALU - 80
FLOPS 259 Гфлопс 576 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Exynos 5123
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 2550 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 1280 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2019 года Май 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9609 Сайт Samsung Exynos 880

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