Exynos 9610 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9610 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
57
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
53
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9610
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
Преимущества Apple A11 Bionic
- Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 175K
- Показывает на 25% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 25% выше пропускная способность памяти (14.9 против 11.92 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
344
A11 Bionic +173%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
1155
A11 Bionic +103%
2346
AnTuTu Benchmark 8
175332
A11 Bionic +81%
316853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2300 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Apple GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Ядер
|3
|3
|FLOPS
|259 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1600 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 11.92 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9610
|-
Опрос
2 (28.6%)
5 (71.4%)
Всего проголосовало: 7
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