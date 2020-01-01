Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9610 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.