Exynos 9610 против Kirin 659
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
43
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
45
31
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9610
- Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610 +77%
344
194
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610 +29%
1155
894
AnTuTu Benchmark 8
175332
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|Ядер
|3
|2
|FLOPS
|259 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1600 МГц
|933 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 11.92 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2018 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9610
|-
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3
Сравнения с конкурентами
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