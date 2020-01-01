Exynos 9610 против Kirin 710F
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
14
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
36
33
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9610
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Показывает на 15% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610 +6%
344
325
Geekbench 5 (многоядерный)
1155
Kirin 710F +18%
1364
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610 +3%
175332
170235
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G51
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|1000 МГц
|Ядер
|3
|4
|FLOPS
|259 Гфлопс
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1600 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 11.92 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2018 года
|Январь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9610
|-
Опрос
21 (60%)
14 (40%)
Всего проголосовало: 35
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