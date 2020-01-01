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Exynos 9610 против Kirin 960

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • В 2.4 раза выше пропускная способность памяти (28.8 против 11.92 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 22%)
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 218K vs 175K
  • Показывает на 9% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610
344
Kirin 960 +10%
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610
1155
Kirin 960 +38%
1593
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610
175332
Kirin 960 +25%
218909

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G71 MP8
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 1037 МГц
Ядер 3 8
FLOPS 259 Гфлопс 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1600 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек До 28.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Октябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 -

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