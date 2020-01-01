Exynos 9610 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
37
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
42
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9610
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- В 2.4 раза выше пропускная способность памяти (29 против 11.92 Гбит/с)
- Показывает на 34% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 175K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
344
Kirin 970 +14%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
1155
Kirin 970 +21%
1392
AnTuTu Benchmark 8
175332
Kirin 970 +34%
235052
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|746 МГц
|Ядер
|3
|12
|FLOPS
|259 Гфлопс
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1600 МГц
|1833 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 11.92 Гбит/сек
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9610
|Сайт HiSilicon Kirin 970
Опрос
5 (29.4%)
12 (70.6%)
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