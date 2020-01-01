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Exynos 9610 против Kirin 980

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.7 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 11.92 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 175K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 13% выше частота процессора (2600 против 2300 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610
344
Kirin 980 +102%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610
1155
Kirin 980 +115%
2486
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610
175332
Kirin 980 +130%
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali G76 MP10
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Ядер 3 10
FLOPS 259 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Август 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт HiSilicon Kirin 980

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Комментарии

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