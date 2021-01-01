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Exynos 9610 против Dimensity 1000L

Exynos 9610
VS
Dimensity 1000L
Exynos 9610
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 333K vs 167K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 13% выше частота процессора (2600 против 2300 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9610
vs
Dimensity 1000L

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9610
167693
Dimensity 1000L +99%
333006
CPU 59401 124605
GPU 34926 97817
Memory 37186 68951
UX 36556 44792
Total score 167693 333006
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 9610
1134
Dimensity 1000L +18%
1338
Image compression 75.5 Mpixels/s -
Face detection 11.45 images/s -
Speech recognition 25.25 words/s -
Machine learning 17.85 images/s -
Camera shooting 8.13 images/s -
HTML 5 1.12 Mnodes/s -
SQLite 394.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 3 9
Шейдерных блоков 48 144
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Mediatek M70
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6885Z
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт MediaTek Dimensity 1000L

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Комментарии

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