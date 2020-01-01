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Exynos 9610 против Dimensity 720

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Dimensity 720
Dimensity 720

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Dimensity 720 (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Dimensity 720
  • Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 290K vs 175K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 43% выше пропускная способность памяти (17.07 против 11.92 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610
344
Dimensity 720 +51%
520
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610
1155
Dimensity 720 +47%
1696
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610
175332
Dimensity 720 +66%
290552

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Dimensity 720

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G57 MC3
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Ядер 3 3
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Июль 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт MediaTek Dimensity 720

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Комментарии

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