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Exynos 9610 против Helio G88

Exynos 9610
VS
Helio G88
Exynos 9610
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 167K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9610
vs
Helio G88

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9610
167249
Helio G88 +15%
192977
CPU 59401 74619
GPU 34926 33985
Memory 37186 42103
UX 36556 43577
Total score 167249 192977
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 9610
1121
Helio G88 +15%
1290
Image compression 75.5 Mpixels/s -
Face detection 11.45 images/s -
Speech recognition 25.25 words/s -
Machine learning 17.85 images/s -
Camera shooting 8.13 images/s -
HTML 5 1.12 Mnodes/s -
SQLite 394.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G52 MC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 32
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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