Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.