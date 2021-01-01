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Exynos 9610 против Helio G96

Exynos 9610
VS
Helio G96
Exynos 9610
Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • На 12% выше частота процессора (2300 против 2050 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 9 – 343K vs 204K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9610
vs
Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9610
204236
Helio G96 +68%
343803
CPU 63795 98570
GPU 40094 76840
Memory 39989 70017
UX 59892 94023
Total score 204236 343803
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9610
347
Helio G96 +58%
548
Multi-Core Score
Exynos 9610
1154
Helio G96 +66%
1914
Image compression 75.5 Mpixels/s -
Face detection 11.45 images/s -
Speech recognition 25.25 words/s -
Machine learning 17.85 images/s -
Camera shooting 8.13 images/s -
HTML 5 1.12 Mnodes/s -
SQLite 394.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 32
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E9610 MT6781
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт MediaTek Helio G96

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