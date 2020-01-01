Exynos 9610 против Helio P22
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
17
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
20
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
36
25
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9610
- Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 174K vs 98K
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610 +122%
347
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610 +52%
1151
756
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610 +78%
174828
98305
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Helio P22
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|5.5 млрд.
|TDP
|8 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|48
|64
|FLOPS
|259 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1600 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 11.92 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|CorePilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2018 года
|Май 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6762R
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9610
|Сайт MediaTek Helio P22
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