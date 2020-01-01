Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9610 vs Helio P22 – что лучше?

Exynos 9610 против Helio P22

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 174K vs 98K
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610 +122%
347
Helio P22
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610 +52%
1151
Helio P22
756
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610 +78%
174828
Helio P22
98305

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 5.5 млрд.
TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 64
FLOPS 259 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1600 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Май 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6762R
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт MediaTek Helio P22

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 9610 и Qualcomm Snapdragon 730
2. Samsung Exynos 9610 и Exynos 9611
3. Samsung Exynos 9610 и Qualcomm Snapdragon 845
4. Samsung Exynos 9610 и Qualcomm Snapdragon 712
5. Samsung Exynos 9610 и Qualcomm Snapdragon 660
6. MediaTek Helio P22 и Qualcomm Snapdragon 675
7. MediaTek Helio P22 и Qualcomm Snapdragon 665
8. MediaTek Helio P22 и Qualcomm Snapdragon 632
9. MediaTek Helio P22 и Qualcomm Snapdragon 450
10. MediaTek Helio P22 и Helio G80

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P22 с Exynos 9610, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях