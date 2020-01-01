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Exynos 9610 против Helio P23

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Helio P23
Helio P23

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 8 – 175K vs 103K
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества MediaTek Helio P23
  • На 25% выше пропускная способность памяти (14.93 против 11.92 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610 +125%
344
Helio P23
153
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610 +35%
1155
Helio P23
856
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610 +69%
175332
Helio P23
103919

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Helio P23

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G71 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 770 МГц
Ядер 3 2
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1500 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек До 14.93 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Август 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MT6763V
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт MediaTek Helio P23

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