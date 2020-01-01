Exynos 9610 против Snapdragon 450
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9610
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 175K vs 88K
- На 60% выше пропускная способность памяти (11.92 против 7.46 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610 +128%
344
151
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610 +19%
1155
972
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610 +99%
175332
88067
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Adreno 506
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|850 МГц
|600-650 МГц
|Ядер
|3
|-
|Количество ALU
|-
|96
|FLOPS
|259 Гфлопс
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1600 МГц
|933 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 11.92 Гбит/сек
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 546
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2018 года
|Июнь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SDM450
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9610
|Сайт Qualcomm Snapdragon 450
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