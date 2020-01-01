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Exynos 9610 против Snapdragon 450

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Snapdragon 450
Snapdragon 450

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 175K vs 88K
  • На 60% выше пропускная способность памяти (11.92 против 7.46 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610 +128%
344
Snapdragon 450
151
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610 +19%
1155
Snapdragon 450
972
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610 +99%
175332
Snapdragon 450
88067

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Snapdragon 450

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 506
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 600-650 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 96
FLOPS 259 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1600 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X9
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Июнь 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - SDM450
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт Qualcomm Snapdragon 450

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