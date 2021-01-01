Exynos 9610 против Snapdragon 480
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
37
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9610
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- На 43% выше пропускная способность памяти (17 против 11.92 Гбит/с)
- Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 177K
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|59401
|-
|GPU
|34926
|-
|Memory
|37186
|-
|UX
|36556
|-
|Total score
|177292
|244695
GeekBench 5
Single-Core Score
344
Multi-Core Score
1145
|Image compression
|75.5 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.45 images/s
|-
|Speech recognition
|25.25 words/s
|-
|Machine learning
|17.85 images/s
|-
|Camera shooting
|8.13 images/s
|-
|HTML 5
|1.24 Mnodes/s
|-
|SQLite
|394.4 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|8 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Adreno 619
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|3
|-
|Шейдерных блоков
|48
|-
|FLOPS
|259 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 11.92 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2018 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9610
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
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