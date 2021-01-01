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Exynos 9610 против Snapdragon 480

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • На 43% выше пропускная способность памяти (17 против 11.92 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 177K
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9610
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9610
177292
Snapdragon 480 +38%
244695
CPU 59401 -
GPU 34926 -
Memory 37186 -
UX 36556 -
Total score 177292 244695

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 75.5 Mpixels/s -
Face detection 11.45 images/s -
Speech recognition 25.25 words/s -
Machine learning 17.85 images/s -
Camera shooting 8.13 images/s -
HTML 5 1.24 Mnodes/s -
SQLite 394.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 619
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 3 -
Шейдерных блоков 48 -
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X51
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - SM4350
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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