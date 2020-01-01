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Exynos 9610 против Snapdragon 625

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Snapdragon 625
Snapdragon 625

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • На 60% выше пропускная способность памяти (11.92 против 7.46 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610 +101%
344
Snapdragon 625
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610 +12%
1155
Snapdragon 625
1032
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Snapdragon 625

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 506
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 96
FLOPS 259 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1600 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 24МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X9
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Февраль 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MSM8953
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт Qualcomm Snapdragon 625

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4 (66.7%)
2 (33.3%)
Всего проголосовало: 6

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Комментарии

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