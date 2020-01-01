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Exynos 9610 против Snapdragon 630

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Snapdragon 630
Snapdragon 630

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Показывает на 59% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • На 12% выше пропускная способность памяти (11.92 против 10.66 Гбит/с)
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610 +17%
1155
Snapdragon 630
987
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Snapdragon 630

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 508
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 96
FLOPS 259 Гфлопс 163 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1600 МГц 1333 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек До 10.66 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 642
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Май 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SDM630
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт Qualcomm Snapdragon 630

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