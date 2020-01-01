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Exynos 9610 против Snapdragon 652

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Snapdragon 652
Snapdragon 652

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 76%) баллов в AnTuTu 8 – 175K vs 99K
  • Показывает на 69% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 25% выше пропускная способность памяти (14.9 против 11.92 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610 +17%
1155
Snapdragon 652
987
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610 +76%
175332
Snapdragon 652
99413

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Snapdragon 652

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Техпроцесс 10 нм 28 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 510
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 128
FLOPS 259 Гфлопс 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1600 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X8
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Февраль 2015 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MSM8976
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт Qualcomm Snapdragon 652

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Комментарии

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