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Exynos 9610 против Snapdragon 730

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Snapdragon 730
Snapdragon 730

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 730 (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Выше частота графического ускорителя (на 70%)
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Показывает на 49% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 252K vs 175K
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • На 25% выше пропускная способность памяти (14.9 против 11.92 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610
1155
Snapdragon 730 +56%
1799
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610
175332
Snapdragon 730 +44%
252629

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Snapdragon 730

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 618
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 128
FLOPS 259 Гфлопс 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Qualcomm Hexagon 688 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Апрель 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SM7150-AA
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт Qualcomm Snapdragon 730

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22 (38.6%)
35 (61.4%)
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Комментарии

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