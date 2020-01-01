Exynos 9610 против Snapdragon 730
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 730 (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9610
- Выше частота графического ускорителя (на 70%)
- На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Показывает на 49% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 252K vs 175K
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- На 25% выше пропускная способность памяти (14.9 против 11.92 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
344
Snapdragon 730 +58%
543
Geekbench 5 (многоядерный)
1155
Snapdragon 730 +56%
1799
AnTuTu Benchmark 8
175332
Snapdragon 730 +44%
252629
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Adreno 618
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|850 МГц
|500 МГц
|Ядер
|3
|-
|Количество ALU
|-
|128
|FLOPS
|259 Гфлопс
|386 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 11.92 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Qualcomm Hexagon 688 DSP
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|384 kHz/32 bit
Связь и сети
|Модем
|-
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2018 года
|Апрель 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM7150-AA
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9610
|Сайт Qualcomm Snapdragon 730
Опрос
22 (38.6%)
35 (61.4%)
Всего проголосовало: 57
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